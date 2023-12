Motorola Edge 20 en Galaxy Z Flip 5 en Fold 5 krijgen december-update

Samsung en Motorola stellen nieuwe updates beschikbaar. Voor in totaal drie toestellen wordt de beveiligingsupdate van december uitgerold. Wat brengt de update nog meer?

Updates bij Motorola en Samsung

De beveiligingsupdate van december is vanaf nu beschikbaar voor een aantal toestellen. Allereerst meldt Edwin ons dat zijn Galaxy Z Flip 5 de update van december heeft mogen ontvangen. We zien een 350MB grote update waarmee Samsung belooft dat de beveiliging is verbeterd. Daarnaast is het goed mogelijk dat er op de achtergrond nog dingen zijn verbeterd, zoals bugs die opgelost zijn. De update bereikt ook de Galaxy Z Fold 5.

Samsung is niet de enige die de update beschikbaar stelt voor zijn smartphones. We horen van Richard dat de Motorola Edge 20 eveneens de update kan downloaden. Deze is met een grootte van 33,88MB een stuk kleiner dan die van Samsung.

De updates worden vanaf nu verspreid. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.