Android 14 beschikbaar voor: Galaxy A53, Z Flip 5 en Fold 5

Drie smartphones van Samsung worden bijgewerkt met de grote Android 14 update. Voor de Samsung Galaxy A53, Z Flip 5 en Z Fold 5 zien we de nieuwe Android-versie, samen met een nieuwe security-patch en One UI 6.

Galaxy A53, Flip 5 en Fold 5 krijgen Android 14

Samsung is gestart met het verspreiden van de Android 14 update voor een drietal toestellen. De smartphonefabrikant stelt de update naar de nieuwe Android-versie beschikbaar voor de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Galaxy Z Flip en ook voor de Galaxy A53 staat de update klaar, zo melden Han en Edwin ons.

De update brengt niet alleen Android 14, maar ook gecombineerd met de beveiligingsupdate van november en natuurlijk One UI 6. Voor de twee foldables werd de beveiligingspatch eerder al uitgerold. Er zijn tal van nieuwe functies in One UI 6 te vinden. Zo heeft Samsung werk gemaakt van een nieuw lettertype en is het ontwerp op verschillende gebieden aangepakt. Bijvoorbeeld bij het quick panel, met de snelle instellingen. Daarnaast kun je nog meer personaliseren en zijn er verbeteringen rondom de beveiliging en privacy toegevoegd aan Android 14.

Vanaf nu kunnen de drie smartphones de nieuwe update binnenhalen. Als je de Android 14 update kunt downloaden, krijg je een melding op je smartphone. Je kunt ook handmatig controleren bij de instellingen of je hem kunt downloaden.