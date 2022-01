Motorola Edge 20, Moto G60s krijgen januari-update; december-patch voor Nokia X10 en 2.2

Een viertal toestellen worden bijgewerkt met een nieuwe update. De nieuwste beveiligingsupdate wordt uitgerold naar de Motorola Edge 20 en Moto G60s. Daarbij staat er een security-patch klaar voor de Nokia 2.2 en Nokia X10.

Updates bij Motorola

Goed nieuws voor gebruikers van enkele Motorola-devices. De fabrikant rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Moto G60s en Motorola Edge 20. Richard laat weten dat zijn Motorola Edge 20 beveiligingsupdate januari 2022 heeft mogen ontvangen, de nieuwste patch die door Google is vrijgegeven. Dezelfde update wordt ook verspreid voor de Motorola Moto G60s. Op moment van schrijven is hij nog niet te downloaden voor de Motorola Edge 20 Pro en de Edge 20 Lite, maar dat zal een dezer dagen, weken gaan gebeuren.

Nokia

Bij Nokia wordt ook een toestel bijgewerkt; en wel de Nokia 2.2. HMD Global rolt voor dit toestel de beveiligingsupdate van december uit. Bij zowel Motorola als bij Nokia worden verder geen nieuwe functies doorgevoerd, enkel de nieuwe security-patch die de beveiliging van het Android-toestel verbetert. Dezelfde update wordt vanaf nu ook verspreid voor de Nokia X10. Dit toestel werd onlangs al bijgewerkt met de update naar Android 12.

Motorola Edge 20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 458,00 euro

Moto G60s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 244,00 euro

Nokia X10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 274,00 euro