Motorola Edge 30 Ultra en Nokia G60 krijgen september-update

Toestellen krijgen met regelmaat updates aangeboden. Nu is dat het geval voor de Motorola Edge 30 Ultra en de Nokia G60. Alle twee krijgen ze een nieuwe beveiligingsupdate.

Updates voor Moto en Nokia

Er staat een nieuwe update klaar voor twee smartphones, zo horen we van verschillende lezers, waaronder Danny en Simon. De smartphones in kwestie die een update krijgen zijn de Motorola Edge 30 Ultra en de Nokia G60. Alle twee krijgen ze de september-update aangeboden, waarmee tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging worden opgelost.

In het geval van de Nokia G60 belooft het merk ook nog verbeteringen voor de systeemstabiliteit en de gebruikersinterface. Hierbij gaat het niet dieper in op wat er precies is verbeterd. Vermoedelijk gaat het hier om verbeteringen achter de schermen. Het is een flinke update met direct een nieuwe build van de Android 13-versie; V2.390. In totaal komt het uit op een kleine 2,5GB.

De updates voor de Motorola Edge 30 Ultra en de Nokia G60 worden vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 244,00 euro