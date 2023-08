Beveiligingsupdate juli wordt uitgerold naar Motorola Edge 30 Ultra

Een nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold naar de Motorola Edge 30 Ultra. De smartphone van de Amerikaanse fabrikant wordt bijgewerkt met de juli-patch.

Juli-update voor Edge 30 Ultra

De Motorola Edge 30 Ultra werd eerder positief ontvangen in onze uitgebreide Motorola Edge 30 Ultra review. De smartphone werd eindelijk vorige maand bijgewerkt naar Android 13, waar het ervoor lange tijd op Android 12 heeft gedraaid. Nu is het tijd voor een volgende update, zo laat Rick ons weten. De Motorola Edge 30 Ultra wordt bijgewerkt naar beveiligingsupdate juli 2023.

De nieuwe update brengt geen grote veranderingen. We zien enkel de nieuwe security-patch van juli. De update heeft een grootte van minder dan 30MB. Zover bekend is dat ook het enige dat er met de update gebracht wordt. De update heeft versie T1SQS33.15-11-137-10-2 en wordt vanaf nu uitgerold, waaronder in Nederland. Soms kan het wat langer duren voordat de update beschikbaar is, omdat deze gefaseerd uitgerold wordt. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je telefoon.