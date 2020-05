Motorola One, Xiaomi Redmi Note 8 Pro en Honor 10 Lite krijgen nieuwe beveiligingsupdate aangereikt

Er staat drie updates klaar voor verschillende toestellen. Zowel de Honor 10 Lite als de Xiaomi Redmi Note 8 Pro en Motorola One krijgen allebei een nieuwere beveiligingsupdate aangereikt.

Update voor Honor en Motorola

Gebruikers van de Motorola One, Redmi Note 8 Pro en de Honor 10 Lite kunnen allebei een update verwachten op hun smartphone. Gebruikers van de drie toestellen zien in dit geval een nieuwe beveiligingsupdate binnenrollen. We beginnen met de Motorola One. DroidApp-lezer Richard laat ons weten dat het toestel beveiligingsupdate mei 2020 heeft ontvangen. Dit is de meest recente patch vanuit Google. De update heeft een grootte van circa 40,6MB. Zover bekend worden er verder geen andere wijzigingen doorgevoerd.

Dezelfde update, de mei-patch, staat klaar voor een toestel van Xiaomi. Gebruikers van de Xiaomi Redmi Note 8 Pro zien de mei-update vanaf nu binnenrollen op hun toestel. Daarbij meldt de changelog dat het toestel compatibel is met de HD-normen van Netflix.

Lezer Huub laat aan ons weten dat ook zijn Honor 10 Lite is bijgewerkt. Het anderhalf jaar oude toestel krijgt beveiligingsupdate april 2020. Met een grootte van 970MB is deze update groter dan die voor de Motorola. Hoewel het niet in de changelog staat vermeldt, heeft Honor vermoedelijk wat optimalisaties en verbeteringen toegevoegd aan de update. De update heeft versie 10.0.0.187.

Het kan zijn dat je de update nog niet direct aangeboden krijgt. Fabrikanten kiezen er doorgaans voor updates gefaseerd uit te rollen. Zodra de update beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone.

