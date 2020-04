Motorola One en Samsung Galaxy Tab A (2016) krijgen april-patch

Voor twee apparaten wordt een nieuwe update uitgerold. Een nieuwe security-patch staat klaar voor de Samsung Galaxy Tab A (2016) en de Motorola One.

April-patch voor Motorola en Samsung

Op de valreep van de maand staat voor twee apparaten nog een nieuwe beveiligingsupdate klaar. Theo laat weten dat voor zijn Samsung Galaxy Tab A (2016) nog een nieuwe security-patch uit wordt gerold. Het is de beveiligingsupdate van april 2020 die voor het vier jaar oude apparaat nu uitgerold wordt.

Daarnaast is deze update er ook voor de Motorola One, zo laat Richard ons weten. Zover bekend worden er naast deze update geen verdere veranderingen doorgevoerd. Wanneer de update beschikbaar is voor je device, krijg je hiervan een melding op je toestel.