Nokia 7.2 krijgt beveiligingsupdate april, Motorola One krijgt maart-patch

Er staat een nieuwe update klaar voor de Motorola One en voor de Nokia 7.2. In beide gevallen gaat het om een nieuwe security-patch. De details zetten we op een rijtje.

Update voor Nokia 7.2 en Motorola One

Twee smartphones kunnen een nieuwe update binnenhalen. Als eerst gaat het om de Nokia 7.2. De smartphone van HMD Global krijgt de nieuwste beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven. Dit betekent dat je beveiligingsupdate van april 2020 binnenkrijgt op het toestel, zo laat Marco ons weten.

Volgens de changelog brengt de update nog meer verbeteringen. Het zou gaan om verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface. De update heeft versie V2.270.

Motorola One

Nadat eerder al de update naar Android 10 werd uitgerold voor de Motorola One, is het nu tijd voor een beveiligingsupdate die iets meer bij de tijd is. Bij de Android 10-update voor het toestel werd de patch van februari meegeleverd. Voor de Motorola One wordt nu beveiligingsupdate maart 2020 uitgerold, zo weet Richard ons te melden.

Wanneer de updates beschikbaar zijn, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Eventueel kun je bij instellingen ook handmatig controleren of de update al voor je device beschikbaar is.

