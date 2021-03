Motorola plant aankondiging voor 25 maart

Op 25 maart heeft Motorola een nieuwe aankondiging gepland staan. De fabrikant zal hier één of meerdere nieuwe toestellen presenteren. In de afgelopen tijd is er al veel nieuws over naar buiten gebracht.

Motorola aankondiging op 25 maart

Nadat we eerder al een teaser kregen te zien van Motorola, voor de aankondiging van een nieuw toestel, hebben we nu ook een datum. Op 25 maart komt Motorola met de aankondiging van een nieuw toestel.

Hoewel Motorola het verder niet over een naam heeft van het toestel, wijst alles erop dat er uitbreiding komt voor de Moto G-serie. De Moto G100 is al vaak in het nieuws geweest en dat was dinsdag ook niet anders. De telefoon lijkt volgens de teaser een alert-slider te krijgen, en verder lijkt het veel overeenkomsten te vertonen met de Motorola Edge S die eerder in andere regio’s werd aangekondigd. Desondanks doet Motorola heel geheimzinnig en zullen we alle details op 25 maart te horen krijgen.