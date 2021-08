Motorola rolt Android 11 uit voor Motorola Edge

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Motorola Edge. De voormalige high-end smartphone van de fabrikant wordt bijgewerkt met de update naar Android 11.

Motorola Edge: Android 11

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Motorola Edge. De smartphonefabrikant is in ons land begonnen met het bijwerken van de smartphone, die destijds als meest uitgebreide toestel van de fabrikant werd uitgebracht. De Motorola Edge werd vorig jaar uitgebracht met Android 10, nu is het dus tijd voor de eerste grote Android-update.

De Motorola Edge kreeg in de afgelopen maanden al in verschillende regio’s de update naar Android 11, nu is deze dus aangekomen in ons land. Dankzij Android 11 kun je profiteren van nieuwe functies. Zo zijn er de verbeterde meldingen met mediaspeler, chatbubbels en meer permissie-instellingen die je aan kunt passen.

Als je de update naar Android 11 kunt downloaden, dan ontvang je hiervan een melding op je notificatie.