Nederlandse stichting wil rechtszaak tegen Google en Apple vanwege hoge commissies

Een Nederlandse stichting genaamd App Stores Claims, wil een rechtszaak starten tegen de twee giganten Google en Apple. Volgens hen is de commissie die in de appstores berekend wordt, veel te hoog.

Rechtszaak om te hoge commissie

Onder de naam App Stores Claims wil deze Nederlandse stichting een rechtszaak starten tegen de twee techbedrijven Apple en Google. De reden is dat volgens de stichting de commissies die Apple en Google berekenen voor in hun appwinkels onredelijk hoog ligt. In zowel de Apple App Store als in de Google Play Store ligt dit op 30 procent. Volgens de stichting betalen consumenten hierdoor teveel bij aankopen van apps, en in-app aankopen. App Store Claims wil dat geld dat teveel betaald is, teruggaat naar de consument.

Om dit geregeld te krijgen is dus wel een uitspraak van de rechter nodig, die de stichting in het gelijk stelt. De stichting moet daarbij ook ontvankelijk verklaren. Zij roepen op om je aan te sluiten bij deze collectieve actie, om hem extra kracht bij te zetten in een rechtszaak. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen zich aanmelden via de eigen website van de stichting.