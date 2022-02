Nieuwe (beveiligings-) update verschijnt voor Nokia G50 en Pixel 6 (Pro)

Een nieuwe update staat klaar voor drie smartphones. Als eerst is er nieuws voor de Nokia G50, daarnaast zien we een nieuwe tussentijdse update voor de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Nokia G50 krijgt update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Nokia G50, waarvoor eindelijk is begonnen met het updaten naar de januari-patch. Het is opvallend dat het de laatste tijd niet heel lekker gaat met de updates bij Nokia; bij meerdere toestellen zien we best wel flink wat vertraging. Dat is nu dus ook met de Nokia G50 het geval, zo laat Jan weten. De telefoon ontvangt beveiligingsupdate januari, terwijl februari toch al even onderweg is.

Pixel 6

Een nieuwe update wordt ook uitgerold naar de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Deze smartphones zijn eerder deze maand al voorzien van de nieuwste security-patch, nu is het tijd voor een tussentijdse update. De twee Pixel-toestellen krijgen een extra oplossing voor de beveiliging, die met een vorige update niet toegevoegd is. Andere veranderingen zijn niet bekend. De updates worden vanaf nu uitgerold, zo melden Math en Jan.

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 254,00 euro

Google Pixel 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 710,00 euro