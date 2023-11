‘Nieuwe functie laat gebruikers apps op afstand verwijderen’

Een nieuwe functie is in ontwikkeling door Google. Gebruikers krijgen in de toekomst mogelijk de mogelijkheid om op afstand apps te verwijderen van apparaten.

Apps op afstand verwijderen

Er is een nieuwe aanwijzing gevonden dat Google veranderingen doorvoert in Android. Gebruikers moeten de optie krijgen om apps die op een apparaat geïnstalleerd zijn, op afstand te verwijderen. Het gaat hierbij om applicaties op apparaten die ingelogd zijn met hetzelfde Google-account.

De functie is door de collega’s van Android Authority gevonden in de code van Google Play Store versie 38.3. Hoewel de aanwijzingen gevonden zijn, is het niet direct gezegd dat de functionaliteit ook daadwerkelijk (op korte termijn) al beschikbaar komt. Daarnaast is onbekend of de functie voor alle Android-apparaten beschikbaar komt, of alleen voor bijvoorbeeld je smartwatch met Wear OS.