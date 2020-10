Nieuwe updates verschijnen voor Xiaomi Mi 9T Pro en Redmi Note 8 Pro

Twee smartphones van Xiaomi worden bijgewerkt met een nieuwe update. In dit geval geldt dat voor de Xiaomi Mi 9T Pro en de Redmi Note 8 Pro. Wat is er allemaal nieuw?

Update voor Xiaomi’s

DroidApp-lezer Tom laat weten dat zijn Xiaomi Mi 9T Pro bijgewerkt is met update MIUI V12.0.3.0. Als we de omvang van de update zien, is deze met 419MB erg fors. Toch meldt de changelog slechts twee wijzigingen. Er zijn op twee gebieden optimalisaties doorgevoerd; de stabiliteit van het systeem en de vermindering van de lag in het systeem. Het patch-niveau is de beveiligingsupdate van oktober 2020.

Een andere update staat klaar voor de Xiaomi Redmi Note 8 Pro, zo laat Marco aan ons weten. Deze update heeft versie MIUI V12.0.2.0 en heeft een grootte van 411MB. Met deze update voor de Redmi Note 8 Pro is er een verbetering van het controlecentrum in landschapsmodus. Daarnaast wordt de vorig jaar uitgebrachte smartphone bijgewerkt met beveiligingsupdate september 2020.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Je krijgt hiervan een melding als je ze kunt downloaden en installeren.