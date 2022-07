Nijmeegse Vierdaagse: volg alles met de 4Daagse app

In de komende week start de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement dat sinds 1909 al wordt gehouden is perfect te volgen met de 4Daagse app. Deze applicatie laat je ook anderen volgen.

App voor Nijmeegse Vierdaagse

Van dinsdag 19 juli tot en met vrijdag 22 juli 2022 is het weer tijd voor het grote Nederlandse wandelevenement. Tienduizenden deelnemers lopen in die vier dagen afstanden tussen de 30 en 50 kilometer per dag. Na twee afgelaste Vierdaagsen door het Coronavirus kan het dit jaar weer uitbundig gevierd worden. Deelnemers en thuisblijvers kunnen de 4Daagse app gebruiken om niets te hoeven missen.

Met de 4Daagse app blijf je op de hoogte van het nieuws rondom de Vierdaagse, en krijg je ook het programma met de tijdsplanning te zien. Uiteraard vind je ook de routes terug in de toepassing, zodat je kunt kijken waar de wandelaars heen gaan. Andere informatie die je terug kunt vinden hebben bijvoorbeeld betrekking op de muziek, calamiteiten en je kunt een selfie maken. Er opent dan een speciale camera-app waarmee je de Vierdaagse vlag, Waalbrug of een algemeen filter kunt gebruiken. Deze foto kun je uiteraard delen.

Het leukst aan de 4Daagse app is de mogelijkheid om andere deelnemers te volgen. De actuele positie van de deelnemer is terug te zien op de kaart, zodra hij of zij gestart is met lopen. Je kunt deelnemers zoeken of een QR-code hiervoor scannen. Deelnemers kunnen hun eigen positie delen via de functie LiveTracking. De deelnemers kunnen met statistieken ook de tijden en prestaties raadplegen.

De applicatie kan gratis gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.

