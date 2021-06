NL-Alert testbericht wordt uitgestuurd op 7 juni: dit moet je weten

De Nederlandse overheid heeft bekend gemaakt dat deze maand weer getest wordt met NL-Alert. Het digitale alarmmiddel van de overheid zal getest worden middels een testbericht op 7 juni.

NL-Alert testbericht op 7 juni

Komende maandag, op 7 juni, test de overheid weer het alarmsysteem NL-Alert. Dit gebeurt rond de klok van 12:00 uur. Ieder half jaar wordt NL-Alert getest middels een testbericht en ook komende maandag is dat dus het geval. Wanneer je het bericht ontvangt, weet je dat je telefoon op de juiste manier is ingesteld voor het ontvangen van een NL-Alert. Op termijn moet dit systeem het luchtalarm vervangen; dat wordt iedere eerste maandag van de maand getest. NL-Alert kan ingezet worden bij een noodsituatie.

In principe is iedere telefoon tegenwoordig standaard ingesteld voor het ontvangen van een NL-Alert. Soms kan het zijn dat je geen controlebericht ontvangt. Bijvoorbeeld omdat je telefoon aanstraalt op het Duitse of Belgische netwerk, omdat je geen bereik hebt, omdat de vliegtuigmodus geactiveerd was of omdat de telefoon was verbonden met een oud 2G of 3G-netwerk.

De tekst die in het NL-Alert testbericht staat is als volgt;

“NL-Alert 07-06-2021 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”