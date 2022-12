NL-Alert wordt vandaag getest: dit moet je weten

Vandaag wordt door de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert getest. Middels een testbericht kun je controleren of je telefoon op de juiste manier is ingesteld.

NL-Alert test op 5 december

Om twaalf uur vanmiddag test de overheid weer NL-Alert. Het is een controle die samen met het testen van het luchtalarm gehouden wordt. Tweemaal per jaar wordt het digitale alarmmiddel van de overheid getest. Wanneer je het bericht ontvangt, weet je dat je smartphone op de juiste manier is ingesteld om een NL-Alert te ontvangen. NL-Alert kan ingezet worden voor verschillende omstandigheden. Denk aan natuurrampen, een grote brand of een andere noodsituatie.

Rond 12:00 uur zal je telefoon een hoop herrie maken, iets wat gepaard gaat bij het ontvangen van een NL-Alert. In het bericht dat je ontvangt zal de volgende tekst staan;

“NL-Alert 05-12-2022 12:00: TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.nl-alert.nl *** TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”