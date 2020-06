NL-Alert wordt op 8 juni 2020 getest met controlebericht: dit moet je weten

Twee keer per jaar test de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert middels een controlebericht. Vanwege Pinksteren is dat echter deze maand nog niet gebeurd. Op 8 juni 2020 zal echter NL-Alert alsnog met een controlebericht in Nederland getest worden.

NL-Alert Controlebericht op 8 juni

Aankomende maandag zal de Nederlandse overheid het alarmmiddel NL-Alert testen. Dit wordt gedaan middels een controlebericht. Met dit bericht kun je direct zien of je smartphone op de juiste manier is ingesteld om deze berichten te ontvangen. Het bericht dat je ontvangt is als volgt;

“NL-Alert 08-06-2020 12:00: CONTROLEBERICHT. U hoeft niets te doen. Meer informatie op www.nl-alert.nl TEST MESSAGE Netherlands Government Public Warning System. No action required. More information: www.nl-alert.nl/english”

Engels

Te zien is dat voor het eerst een NL-Alert ook in het Engels getoond wordt. Dit heeft de overheid gedaan omdat er ook buitenlanders in Nederland verblijven, voor vakantie, studie of werk. Omdat zij verbonden zijn met het Nederlandse telefoonnetwerk, ontvangen zij ook een NL-Alert. Op deze manier wordt het voor hen ook duidelijk wat er aan de hand is, en dat het hier gaat om een controlebericht.

NL-Alert wordt gebruikt in noodsituaties. Denk aan een grote (uitslaande) brand waarbij het advies gegeven wordt om ramen en deuren te sluiten. Het kan ook bij andere omstandigheden gebruikt worden, zo zagen we tijdens de coronacrisis dat opgeroepen werd om niet naar een bepaalde plek te komen. Ook wordt NL-Alert ingezet bij een andere noodsituatie zoals natuurgeweld, een aanslag of iets vanwege een andere oorzaak. Op termijn moet NL-Alert het luchtalarm vervangen. Hoewel NL-Alert op 8 juni om 12:00 uur getest wordt, wordt het luchtalarm niet getest deze maand.

Krijg je geen NL-Alert, dan kan het zijn dat je telefoon niet goed ingesteld is. Je kunt hiervoor het stappenplan volgen op nl-alert.nl. Ook kan het een andere oorzaak hebben; het kan bijvoorbeeld zijn dat je verbonden was met een Duitse of Belgische zendmast, je had tijdelijk geen bereik, het toestel stond uit of stond op vliegtuigmodus.