NLZiet laat je vanaf nu profielen gebruiken: dit kun je ermee

NLZiet heeft haar apps voorzien van een nieuwe update. Hiermee wordt het mogelijk om profielen te gebruiken, waarbij gebruikers ook tegelijkertijd tv kunnen kijken.

NLZiet app met profielen

Om televisie te kijken, kun je natuurlijk het apparaat zelf aanzetten, maar er is bijvoorbeeld ook de dienst NLZiet. Met de nieuwste update voor de app van NLZiet, is een belangrijke nieuwe feature toegevoegd. Het is vanaf nu mogelijk om profielen toe te voegen. Een belangrijke functie, waarbij het vanaf nu daarmee ook mogelijk is dat gebruikers tegelijkertijd televisie kunnen kijken.

De nieuwe profielen moeten de dienst persoonlijker maken, zo meldt NLZiet. Dit komt onder andere terug in de aangeboden functies. De voortgang van wat er gekeken wordt, wordt voor ieder profiel bijgehouden. Daarnaast worden persoonlijke aanbevelingen gedaan op basis van het kijkgedrag. In totaal kunnen er binnen een account vijf profielen gemaakt worden. Op twee apparaten kan tegelijkertijd gekeken worden. Dit is niet alleen terugkijken, maar ook voor live televisie. Een programma kan door een gebruiker ook toegevoegd worden aan kijk-later.