Nokia 2.1: update naar Android 10 (Go Edition) wordt verspreid

HMD Global rolt voor de Nokia 2.1 een nieuwe update uit. De smartphone wordt voorzien van de langverwachte update naar Android 10, de Go Edition.

Nokia 2.1 krijgt Android 10

De Nokia 2.1 was je misschien al vergeten, want de fabrikant komt nu in het nieuws met een toestel dat drie generaties verder is. De fabrikant zelf is de smartphone nog niet vergeten. Er wordt een grootse update verspreid naar de Nokia 2.1.

Het gaat om de update naar Android 10 (Go Edition). De Go Edition is de versie welke geoptimaliseerd is voor toestellen met minder krachtige hardware. De verschillende Google-apps zijn uitgekleed en aangepast en sommige dingen werken net even wat anders, zo schreven we in ons artikel met ‘alles over Android Go‘.

Begin volgende week moet de update bij iedere gebruiker aan zijn gekomen op de Nokia 2.1. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.