Nokia 2.3 en 9 PureView krijgen nieuwe juni-patch aangeboden

Voor twee toestellen van HMD Global is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een update. De juni-patch wordt uitgerold voor de Nokia 2.3 en Nokia 9 PureView.

Juni-patch voor Nokia’s

Ben je in het bezit van een Nokia 2.3 of een Nokia 9 PureView, dan is er goed nieuws. De fabrikant is begonnen met het updaten van deze twee smartphones met een nieuwe security-patch. In beide gevallen gaat het om de beveiligingsupdate van juni 2020.

Paul laat aan DroidApp weten dat zijn Nokia 9 PureView de update heeft mogen ontvangen. Zover bekend brengt de update alleen de nieuwe beveiligingsupdate en worden er verder geen andere aanpassingen gedaan. Ditzelfde verhaal geldt ook voor de Nokia 2.3, waarvoor dezelfde update ook beschikbaar is.

Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Nokia 2.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 110,00 euro