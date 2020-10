Nokia 5.1 en 3.1 worden bijgewerkt met Android 10-update

Nokia gaat de uitrol van Android 10-updates afronden. De laatste twee toestellen die de update nog zouden krijgen, de Nokia 3.1 en 5.1, kunnen de update vanaf nu verwachten op hun toestel. Het merk gaat zich nu richten op Android 11.

Android 10 voor Nokia 3.1 en 5.1

HMD Global heeft het startschot gegeven van de uitrol van de Android 10-update voor twee toestellen. De update kunnen we vanaf nu binnenhalen op de Nokia 3.1 en de Nokia 5.1. Beide toestellen zijn nu nog voorzien van Android 9 Pie. In de eerder verschenen roadmap werd duidelijk dat de genoemde twee toestellen nog de update zouden krijgen naar Android 10, en tevens daarmee de twee laatste devices waren die de update nog zouden krijgen.

Wel is Nokia later dan verwacht met de update. In de gedeelde roadmap stond dat de Nokia 3.1 en 5.1 de update in het tweede kwartaal van 2020 zouden krijgen. Het is in ieder geval wel goed om te zien dat Nokia de toestellen niet is vergeten.

Android 10 brengt verschillende verbeteringen naar de smartphones. Er zijn verbeterde privacy-instellingen, je kunt kiezen voor een volledig donker thema en ook de notificaties zijn verbeterd.

De update naar Android 10 voor de Nokia 3.1 en Nokia 5.1 wordt vanaf nu uitgerold. Later deze maand moet de update bij alle toestellen aangekomen zijn. Het kan dus even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.

