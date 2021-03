Nokia 5.3 wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate februari 2021

De Nokia 5.3 wordt vanaf nu voorzien van een update. Het gaat om een nieuwe beveiligingsupdate van februari voor het toestel. Maar waar blijft Android 11?

Nokia 5.3 krijgt februari-patch

Goed nieuws is er voor de bezitters van de Nokia 5.3. Jan en Richard melden ons dat de smartphone van hen een nieuwe update heeft binnengekregen. Voor het toestel staat beveiligingsupdate februari 2021 klaar. Hiermee is de fabrikant iets aan de latere kant, in vergelijking met andere modellen waarvoor de update al eerder voor werd uitgerold.

Met een grootte van nog geen 15MB is het geen grote update. Het brengt dan ook alleen de nieuwe security-patch en geen verdere verbeteringen of veranderingen. Het is nu wachten op Android 11. Wanneer deze precies uitgerold wordt is niet bekend. Zoals je kunt lezen in ons handige Android 11 update overzicht zou deze uitgerold moeten worden in de periode Q4-2020, begin Q1 2021. De tijd begint dus wel te dringen.