Nokia 5.4 komt deze maand: eerste details opgedoken

Nokia werkt aan een opvolger van haar paradepaardje; de Nokia 5.3. Het toestel krijgt de niet heel verrassende naam Nokia 5.4 en voor het toestel staan een reeks verbeteringen en veranderingen klaar.

Nokia 5.4 is onderweg

Als we afgaan op de nieuwste berichten, dan kan het niet lang meer duren totdat HMD Global de nieuwe Nokia 5.4 uitbrengt. Het toestel zal de in maart uitgebrachte Nokia 5.3 opvolgen en er is gesleuteld aan een aantal verbeteringen en aanpassingen voor het toestel.

Opvallend is dat Nokia van plan zou zijn om het toestel een stuk eerder aan te kondigen dan verwacht. Als niets meer roet in het eten gooit, wil Nokia de 5.4, samen met de Nokia 7.3 5G in december (deze maand dus) willen aankondigen. De voorganger, de Nokia 5.3, kreeg een mooi plekje bij de DroidApp Awards 2020 voor ‘beste smartphone van 2020’.

De Nokia 5.3 die nu op de markt is

De Nokia 5.4 zal niet voorzien zijn van een druppel-notch, maar krijgt een punch-hole opening in de hoek van het scherm. Verder krijgt het toestel een scherm van ongeveer 6,4 inch groot en komt er keuze uit 4GB RAM met 64GB opslagruimte, of met 128GB opslagruimte. Informatie over de processor is nog niet bekend.

De telefoon zou eerst in de kleuren blauw en paars moeten verschijnen, waarbij andere kleuren later worden toegevoegd. Ook de Nokia 5.4 krijgt een quad-camera mee, al zijn de details hierover nog niet bekend. Of het toestel inderdaad deze maand nog aangekondigd wordt is afwachten. In het afgelopen jaar zijn verschillende toestellen van de fabrikant al steeds uitgesteld.