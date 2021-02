Nokia 5.4 ontvangt beveiligingsupdate van februari

Er is een nieuwe update beschikbaar voor de Nokia 5.4. Het toestel ontvangt de februari-update, de nieuwste security-patch voor Android.

Februari-update voor Nokia 5.4

We hebben van het weekend de uitgebreide review van de Nokia 5.4 gepubliceerd op DroidApp. De smartphone is voorzien van Android One. Daarom ben je voor een periode van twee jaar zeker van Android-upgrades en drie jaar lang van Android-updates. De smartphonefabrikant heeft nu een nieuwe update klaargezet voor het interessant geprijsde toestel.

Han laat aan DroidApp weten dat de Nokia 5.4 vanaf nu de beveiligingsupdate van februari 2021 ontvangt. Dit is de meest nieuwe update die Google voor Android heeft vrijgegeven. Nu is het nog steeds wachten op de komst van Android 11. Nokia zelf heeft nog geen informatie gedeeld over wanneer de update verwacht kan worden.