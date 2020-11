Nokia 6.1, 7.1, 7 Plus en 2.2 krijgen beveiligingsupdate van november aangereikt

Voor vier smartphones van Nokia is HMD Global gestart met het uitrollen van een nieuwe update. De nieuwe november-patch is beschikbaar voor de 6.1, 7.1, 7 Plus en de Nokia 2.2.

Vier Nokia’s krijgen november-update

Gebruikers van vier Nokia-modellen kunnen vanaf nu een nieuwe beveiligingsupdate voor hun toestel binnenhalen. Han en Wim laten ons weten dat zij op hun Nokia 6.1 de update binnen hebben gekregen. Voor dit toestel heeft de update een omvang van 42,05MB. Wim heeft de update op z’n Nokia 7.1 ontvangen, daarvan is de grootte 20,24MB.

De beveiligingsupdate van november wordt uitgerold naar de volgende vier toestellen;

Nokia 6.1

Nokia 7.1

Nokia 2.2

Nokia 7 Plus

Met de patch van november worden enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt in de beveiliging van Android. Overigens kan het zijn dat de update wat later binnen komt rollen op jouw toestel. Nog niet voor alle toestellen is de update in Nederland aangekomen.

