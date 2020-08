Nokia 6.1, 7.1 en 7 Plus ontvangen beveiligingsupdate augustus 2020

In de laatste dagen van de maand augustus heeft Nokia nog goed nieuws voor de gebruikers van drietal toestellen. Onder andere de Nokia 6.1 krijgt de nieuwe augustus-patch.

Nokia 6.1: augustus update

HMD Global rolt voor drie Nokia-smartphones een nieuwe update uit. Zoals verwacht is het de nieuwe security-patch waarmee verschillende verbeteringen in de beveiliging worden doorgevoerd. Het gaat om beveiligingsupdate augustus 2020. De toestellen waarvoor deze nieuwe update beschikbaar is, zijn de onderstaande devices;

Nokia 6.1

Nokia 7.1

Nokia 7 Plus

DroidApp-lezers Han en Wim melden ons dat zij de update binnen hebben gekregen. De grootte van de update komt uit op 45,12MB. Je ontvangt een melding op je toestel als deze beschikbaar is.

