Nokia 6.2, 7.2 en 8.1 krijgen december-update aangereikt

Voor drie toestellen van HMD Global staat een nieuwe update klaar. Voor de 6.2, 7.2 en 8.1 krijgen de beveiligingsupdate van december aangereikt. Wat kun je verwachten met deze update?

Nokia’s met december-patch

In de laatste dagen van het jaar heeft HMD Global een update klaargezet voor een aantal toestellen. Drie Nokia’s ontvangen de update vanaf nu in Nederland. Anton laat ons weten dat zijn Nokia 6.2 de beveiligingsupdate van december 2020 ontvangt. Deze brengt enkele tientallen patches in de beveiliging van Android.

Niet alleen voor de Nokia 6.2 staat deze update klaar. Nokia heeft ook de updatemachine aan geslingerd voor twee andere modellen. Vanaf nu kunnen namelijk ook de Nokia 7.2 en de Nokia 8.1 deze update verwachten.

Wanneer deze update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

