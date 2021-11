Nokia 6.2 krijgt update naar Android 11: vanaf nu in Nederland

In het derde kwartaal van 2021 zou HMD Global beginnen met het bijwerken van enkele modellen naar Android 11. Nu is er goed nieuws voor de bezitters van de Nokia 6.2. De twee jaar geleden uitgebrachte smartphone wordt nu bijgewerkt met een update naar de nieuwste Android-versie.

Nokia 6.2: update naar Android 11

HMD Global is deze maand bezig met het updaten van enkele toestellen die in 2019 zijn uitgebracht. Nieuws is er nu over de Nokia 6.2. Nadat we woensdag een nieuwsartikel hebben gepubliceerd over de Nokia 7.2 die bijgewerkt werd met de update naar Android 11, is het nu de beurt aan de 6.2. Waar de update voor de 7.2 op moment van schrijven nog niet beschikbaar is in Nederland, is dat bij de 6.2 wel het geval. Dit blijkt uit de informatie die door Nokia vrijgegeven is. In verschillende andere Europese landen is deze update ook beschikbaar, maar dit geldt nog niet voor België.

Dankzij Android 11 krijgen de bezitters van de Nokia 6.2 verschillende nieuwe functies aangeboden. Dit betekent onder andere eenmalige permissies, verbeteringen in de beveiliging, chatbubbels en een nieuw notificatievenster met verbeterde muziekspeler. Je kunt de update dus vanaf nu verwachten; en als deze beschikbaar is om te downloaden, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.