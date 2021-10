Nokia 8.1, Nokia 9 PureView en OnePlus Nord N10 krijgen update

Drie smartphones worden voorzien van een nieuwe update. Een update staat klaar voor twee toestellen van Nokia en de OnePlus Nord N10. De details zetten we op een rij.

Security-update voor OnePlus en Nokia

De beveiligingsupdate van oktober was er begin deze maand al, en verschillende toestellen zijn reeds bijgewerkt. Dat zien we nu ook terug in het nieuwe rijtje toestellen dat bijgewerkt wordt met deze update.

HMD Global stelt de update beschikbaar voor twee van haar toestellen. In deze ronde krijgen de Nokia 8.1 en de Nokia 9 PureView een melding van de update.

OnePlus Nord N10

OnePlus start voor de OnePlus Nord N10 met de uitrol van een nieuwe update. Gebruikers van de smartphone zien OxygenOS 11.0.2 binnenkomen. De update wordt gefaseerd uitgerold en brengt beveiligingsupdate oktober, samen met verbeteringen in de netwerkstabiliteit.

Changelog

System Updated Android Security Patch to 2021.10

Network Improved the stability of the communication network



