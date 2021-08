Updates beschikbaar voor Huawei P30 Lite, Nokia 8.1, 9 PureView en Oppo Find X3 Lite

Vier toestellen worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers van de Huawei P30 Lite zien eindelijk weer eens een nieuwe update binnenrollen. Verder hebben Oppo en Nokia voor een paar van haar smartphones een nieuwe security-patch klaargezet.

Huawei en Nokia updates

Eindelijk is er weer een nieuwe update beschikbaar voor de Huawei P30 Lite. De smartphone, die inmiddels toch alweer zijn 2,5 jarige verjaardag kan vieren, ontvangt een nieuwe beveiligingsupdate, zo laat Ben aan DroidApp weten. Het is een update met versienummer 10.0.0.481 en een grootte van 126MB. Verwacht geen lange changelog voor het toestel; alleen nieuwe beveiligingsupdate wordt uitgerold voor de smartphone. Het gaat om beveiligingsupdate juni 2021, welke vanaf nu te downloaden is in Nederland voor de smartphone.

Nokia

Bij Nokia zien we updates binnenkomen op de Nokia 8.1 en de Nokia 9 PureView. Het lijkt erop dat Nokia zich probeert te herstellen van maanden waarin het kampte met een matig updateschema, dat ook steeds bijgesteld moest worden. De Nokia 8.1 en de Nokia 9 PureView worden nu bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021.

Oppo

Bij Oppo zien we een update binnenkomen voor de Oppo Find X3 Lite. De smartphone van het Chinese merk wordt bijgewerkt met een 119MB grote update, zo laat Neely weten. Het toestel wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate juli 2021.

Als de update beschikbaar is voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Oppo Find X3 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 376,00 euro

Nokia 8.1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Huawei P30 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend