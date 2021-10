Nokia G300 met 5G en prijskaartje van 170 euro is officieel

HMD Global heeft een nieuwe Nokia-smartphone gepresenteerd, welke deel uitmaakt van de G-serie. Het doek wordt van de Nokia G300 gehaald. Deze nieuwe smartphone kost circa 170 euro.

Nokia G300 is aangekondigd

Het portfolio van Nokia bestaat al uit een reeks verschillende toestellen. Eerder deze maand was daar een andere aankondiging met de presentatie van de nieuwe Nokia T20 tablet. Nu is het tijd voor een andere aankondiging en wel van een nieuwe smartphone. De aankondiging is voor nu vooral op de Amerikaanse markt gericht.

De nieuwe Nokia G300 biedt een 6,52 inch HD+ beeldscherm met een notch. In deze inkeping zit een 8 megapixel camera. Achterop zien we een bekende cirkelvormige cameramodule. Hierin zitten een 16 megapixel camera, 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor. De camera biedt een speciale modus waarmee bij het filmen windgeruis buiten gehouden moet worden. Verder is er OZO Audio Sound, elektrische beeldstabilisatie en een nachtmodus.

Nokia geeft de G300 een Snapdragon 480 chipset mee; een 5G-processor die we eerder al in verschillende andere Nokia’s terugzagen. De smartphone krijgt 64GB aan opslagruimte mee en een 4470 mAh accu. Deze kan opgeladen worden met een kracht van 18W. De telefoon komt voor omgerekend 170 euro naar Amerika. Over een komst naar ons land is nog niets bekend.

