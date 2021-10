Nokia G300 uitgelekt: opnieuw betaalbaar 5G-toestel

De nieuwe modellen van Nokia vliegen je om de oren, ook al wilde HMD Global met een andere naamvoering meer orde scheppen. Nu zien we de Nokia G300 voorbijkomen.

Nokia G300 in het geruchtencircuit

Een nieuwe telefoon die toegevoegd wordt aan het geruchtencircuit. De smartphone in kwestie is de Nokia G300, waarbij duidelijk wordt dat het toestel beschikt over een Snapdragon 480 chipset met 5G-ondersteuning. Deze processor zagen we ook in de onlangs gepresenteerde Nokia G50, en ook in de Nokia X20 en X10.

De tot nu toe bekende informatie heeft het over een 6,57 inch LCD-scherm met een HD+ resolutie van 1600 x 720 pixels. Verder wordt in de notch een 8 megapixel front-camera geplaatst. Achterop zien we de inmiddels traditionele cirkelvormige cameramodule. Hierin zit de 16MP hoofdcamera, 5MP groothoeklens en een 2 megapixel dieptesensor. Van de batterij is bekend dat het een capaciteit biedt van 4470 mAh. Verwacht wordt een prijs van rond de 200-250 euro.

Op 6 oktober heeft Nokia een aankondiging gepland staan. Zeker is al dat we hier de nieuwe Nokia tablet gaan zien. Mogelijk horen we dan ook meer over de Nokia G300.