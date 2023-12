Nokia rolt november-update uit voor X20 en G50

Twee Nokia’s ontvangen een nieuwe security-update. Dit geldt voor de gebruikers van de Nokia X20 en de G50. Wat brengt de update naast de november-update nog meer?

November-update voor Nokia X20 en G50

Dankzij onze trouwe lezers, kunnen we weer een melding maken van een update die beschikbaar wordt gesteld bij Nokia. Een nieuwe update staat vanaf nu namelijk klaar voor de Nokia X20 en de Nokia G50, zo melden Jan en Marcel ons. De twee smartphones ontvangen beveiligingsupdate november 2023. Deze patch brengt enkele tientallen patches voor een verbeterde beveiliging van Android.

Zover we kunnen zien, zijn er verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd met de update. Wel meldt de changelog van de X20 en G50 update, verbeteringen in de systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface, al is niet duidelijk wat er precies aangepast is.

De update wordt vanaf nu beschikbaar gesteld voor de twee Nokia’s. Als je deze kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

