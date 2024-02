Nothing geeft bevestiging: Nothing Phone 2a komt 5 maart (video)

Op 5 maart zal Nothing haar nieuwe smartphone presenteren. Het is de Nothing Phone 2a, de derde smartphone van het bedrijf. De fabrikant kwam in de afgelopen tijd al vaker in het nieuws met het model, dat goedkoper moet zijn dan huidige vlaggenschip.

Nothing Phone 2a op 5 maart

Nothing heeft eindelijk de bevestiging gegeven van de dag waarop we de nieuwe Nothing Phone 2a kunnen verwachten. Op 5 maart zal het doek van de smartphone gehaald worden. Die bevestiging geeft het merk in onderstaande video. Daarin wordt ook gezegd dat het toestel eerder op Europa gericht lijkt te zijn. In Amerika wordt het toestel enkel als ontwikkelaarsversie uitgebracht; in Europa komt het toestel ‘normaal’ op de markt. Van de week deelde Evan Blass een nieuwe foto van het toestel.

Volgens Carl Pei van Nothing hebben consumenten behoefte aan nieuwe frisse ideeën. Dat resulteert ook in de naam, van het event; Fresh Eyes. Volgens Pei worden budgetsmartphones te vaak van zinloze camerasensors voorzien, om zo de camera indrukwekkender te laten lijken. Hij doelt daarmee op de 2 megapixel macro- of monosensoren die we (terecht te vaak) terugzien op toestellen in de lagere en mid-end klasse. Alle details over de Nothing Phone 2a zullen we op 5 maart te weten komen.