Nothing Phone 2a: eerdere render was nep, Evleaks deelt nieuwe foto

Het blijkt dat de vorige week gedeelde render van de Nothing Phone 2a nep was. Met dat in het achterhoofd gehouden, lijkt de aanwezigheid van de Glyph Interface voor de goedkopere 2a toch eens stap dichterbij. Evan Blass deelt nu een nieuwe foto.

Nothing Phone 2a in nieuwe foto

Een nieuwe foto is online verschenen van de Nothing Phone 2a. Dit met dank aan Evan Blass, die weer van zich laat horen. Duidelijk is dat de foto veel beter overeenkomt met de eerder verschenen render van de nieuwe telefoon. De Nothing Phone 2a moet het nieuwe goedkopere en kleinere toestel worden van Nothing. Vorige week deelde OnLeaks een render, waarbij het vermoeden was dat het toestel niet geleverd zou worden met de Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant. Deze render blijkt nep te zijn, geeft ook de leaker zelf toe.

Evleaks deelt onderstaande foto van de nieuwe telefoon. Hierbij zien we weer dat de camera vermoedelijk in het midden geplaatst wordt. De telefoon krijgt weer een semi-transparante behuizing met om de cameramodule enkele lichtstrepen, die op kunnen lichten bij nieuwe meldingen. Volgens de berichten wordt de telefoon op het Mobile World Congress eind deze maand getoond aan het publiek.