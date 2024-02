Nothing Phone 2a: nieuwe foto laat twijfels ontstaan over lichtgevende achterkant

Op basis van een nieuwe foto, lijkt de vraag te zijn ontstaan of de Nothing Phone 2a nog wel een lichtgevende achterkant krijgt. Dit wordt duidelijk na het zien van een render die verschijnt van het nieuwe toestel.

Nothing Phone 2a zonder Glyph Interface?

Glyph Interface, dat is de naam die fabrikant koppelt aan de lichtgevende achterkant. Deze zagen we op de Nothing Phone 1 en ook op de Nothing Phone 2 terug. In onze Nothing Phone 2 review waren we positief over deze toevoeging aan het toestel. Een goedkoper Nothing-toestel is onderweg, en deze wordt naar verwachting eind deze maand aangekondigd tijdens het Mobile World Congress. Nu komen we meer te weten over dit toestel.

Het is namelijk nog maar de vraag of Nothing de goedkopere Nothing Phone 2a eveneens voorziet van een Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant. OnLeaks, een bron die met regelmaat vroegtijdig informatie deelt over nog niet aangekondigde smartphones, deelt nu een render van de Nothing Phone 2a. Daarop is de Glyph Interface niet te zien. We zien hier een witte, semi-transparante achterkant, zonder de aanwezigheid van de LED-jes.

Of de Nothing Phone 2a het inderdaad definitief zonder de Glyph Interface moet stellen, dat is nog wel de vraag. Het kan goed zijn dat Nothing het wel heeft toegevoegd aan het toestel. DroidApp houd je op de hoogte van het nieuws rondom het toestel. Eerder doken specificaties al op van de telefoon.