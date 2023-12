Nothing Phone 2a verschijnt in foto’s; dit worden de specificaties

De Nothing Phone 2a komt weer langs in het geruchtencircuit. De telefoon moet een goedkoper alternatief worden voor de Phone 2, het huidige vlaggenschip van het merk. Nu zien we de smartphone in beeld, waarbij we ook de specificaties komen te weten.

Nothing Phone 2a in het nieuws

Over de nieuwe Nothing Phone 2a is weer het nodige te melden. De fabrikant komt met een nieuwe smartphone, waarbij verwacht wordt dat de aankondiging plaats zal vinden tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, in februari. De prijs zou liggen op 400 dollar, zo meldt Yogesh Brar. Hij deelt daarbij ook foto’s van de telefoon. Goed om te weten is dat de telefoon hierbij nog gehuld is in een case, waardoor het definitieve ontwerp nog wat geheim blijft.

Overigens, de Nothing Phone 2a zal net als de Nothing Phone 2 beschikken over de Glyph Interface. Dit is de naam van de lichtgevende achterkant. Hier kun je verschillende instellingen voor bepalen, waarbij je lichteffecten kunt krijgen voor een nieuwe melding, oproep of bijvoorbeeld tijdens het opladen. Wel zouden er wat aanpassingen gedaan zijn aan de vormgeving van deze lichtgevende achterkant, al is niet bekend wat er verandert aan de achterkant, al zien we wel dat er een andere indeling is voor de cameramodule. Het is wel opvallend dat Nothing hier lijkt te kiezen voor een andere achterkant dan het vlaggenschip.

De nieuwe Nothing, die waarschijnlijk dus Nothing Phone 2a zal gaan heten, krijgt een MediaTek Dimensity 7200 chipset. Verder wordt er gesproken over een 120Hz OLED-scherm, 8GB RAM, 128GB opslagruimte en Android 14 met Nothing OS 2.5. De Glyph Controls zouden overeenkomen met die van de Phone 2. De smartphone krijgt verder een dual-camera met een 50 megapixel hoofdcamera. Verdere informatie is nog niet bekend.