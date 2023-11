‘Nothing Phone 2a onderweg: concurrentie voor het middensegment’

We kunnen als het aan de nieuwe berichten ligt, een nieuwe midranger verwachten van Nothing. De fabrikant werkt naar verluidt aan de Nothing Phone 2a. Wat krijgt deze smartphone?

Nothing Phone 2a gespot

Een nieuwe smartphone is onderweg van Nothing. Nadat we eerder al te spreken waren over de Nothing Phone 2, welke we uitgebreid besproken hebben in de Nothing Phone 2 review, zou Nothing nu werken aan een midranger. Dit betekent dat het middensegment flink wat concurrentie kan verwachten. Het merk is vooral bekend vanwege de LED-ringen aan de achterkant van de smartphone, die oplichten bij bijvoorbeeld meldingen.

Als we afgaan op de informatie die een leaker deelt op Twitter, krijgt het toestel een 6,7 inch AMOLED-scherm met eveneens een selfie-lens in een punch-hole. Ook komt er een dubbele camera. Voor nu moeten we het zonder duidelijke foto’s doen van de Nothing Phone (2a). Enkel de bovenstaande foto met wat vage details is wat we nu hebben.

De specificaties zouden wat minder moeten zijn met een model in de mid-end serie, maar onbekend is wat de eigenschappen worden van de Nothing Phone 2. Wel zal ook bij dit toestel de lichtgevende achterkant geïntegreerd worden, de zoegenaamde Glyph Interface. We verwachten verder een dual-camera.