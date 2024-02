Nothing Phone 2a komt eraan: teaser uitgebracht

Op het internet is een teaser gedeeld door fabrikant Nothing. De teaser gaat over de smartphone die we de laatste tijd al meermaals in het nieuws voorbij hebben zien komen; de Nothing Phone 2a.

Nothing Phone 2a in teaser

Nothing heeft de aanstaande release aangekondigd van hun nieuwste handset, de Nothing Phone 2a. Deze telefoon wordt verwacht een meer betaalbare optie te zijn in vergelijking met de eerder uitgebrachte Phone 2, die we uitgebreid hebben besproken in de Nothing Phone 2 review. Het bedrijf heeft tot nu toe alleen de naam van de telefoon bevestigd, zonder verdere details te verstrekken. Het publiek kan echter anticiperen op meer informatie, aangezien het bedrijf waarschijnlijk teasers zal vrijgeven vóór de officiële lancering.

De betekenis achter de toegevoegde ‘a’ in de naam blijft vooralsnog onduidelijk. Op sociale media heeft Nothing speels gesuggereerd dat het mogelijk staat voor ‘A Great Phone’, ofwel ‘Een geweldige telefoon’, hoewel dit als een luchtige opmerking moet worden beschouwd totdat er officiële bevestiging is.

Een eerder verschenen foto van de Nothing Phone 2a, hier gehuld in een speciale case

Na maanden van speculatie heeft Nothing eindelijk de geruchten bevestigd over de komst van een nieuw toestel genaamd de Nothing Phone 2a. Volgens de geruchten zal dit model een meer budgetvriendelijke optie worden ten opzichte van de eerder gelanceerde Nothing Phone 2, die een prijskaartje van €600 heeft. De bevestiging van de telefoonnaam kwam in de vorm van een teaser-e-mail die naar de mailinglijst van het bedrijf werd gestuurd, maar verder zijn er nog geen officiële details vrijgegeven.

Het is opmerkelijk dat Nothing, zoals gebruikelijk, zijn lanceringen vaak opsplitst in verschillende teasers voordat alle details worden onthuld. Het publiek kan dus verwachten dat de komende maand meer informatie wordt vrijgegeven over de technologische kenmerken en specificaties van de Nothing Phone 2a.

Sinds december 2023 zijn er diverse lekken opgedoken met betrekking tot de Nothing Phone 2a. Sommige bronnen suggereren dat de telefoon mogelijk wordt onthuld tijdens MWC 2024, dat eind februari plaatsvindt. De start van de teasercyclus komt overeen met wat eerder werd verwacht op basis van gelekte informatie.

Als de geruchten kloppen, dan krijgt het toestel een Dimensity 7200 chipset, een 50 megapixel dual-camera, Android 14, een aangepaste versie van de Glyph Interface (de lichtgevende achterkant) en een 120Hz scherm.

Daarnaast heeft Nothing over de Phone 2a ook de onderstaande video uitgebracht. Vanaf 05:40 gaat het over het nieuwe model.