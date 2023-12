‘Nothing Phone 2a gaat de helft van high-end kosten’

Meer informatie over de Nothing Phone 2a is opgedoken. Het gaat over de specificaties van de telefoon, maar ook over de prijs van de smartphone. Het toestel kost bijna de helft van de Nothing Phone 2, het huidige high-end model van de fabrikant.

Nothing Phone 2a prijs opgedoken

De prijs van de nieuwe Nothing Phone 2a is opgedoken. De fabrikant zou ervoor kiezen om goedkopere variant uit te brengen van haar high-end, de Nothing Phone 2, en die krijgt dus de naam Nothing Phone 2a. De smartphone is van de week opgedoken in het geruchtencircuit, waarbij de wallpapers waren opgedoken. De informatie die we nu met je kunnen delen, komt van de doorgaans erg goed geïnformeerde bron Roland Quandt.

Nothing Phone (2a)

8/128GB

12/256GB

White or Black

Sub 400 Euro price for base model. — Roland Quandt (@rquandt) December 28, 2023

Duidelijk is dat Nothing met dit toestel op een prijs wil gaan zitten van rond de 400 euro. Dit betekent dat het toestel bijna de helft goedkoper wordt dan toen de ‘2’ uitgebracht werd door het merk van Carl Pei. We krijgen ook nog een keer de bevestiging dat Nothing de Phone 2a gaat leveren met een MediaTek Dimensity 7200 chipset. Er komt de keuze uit een variant met 8GB RAM en 128GB opslagruimte, of een variant met 12GB met 256GB opslagruimte. De telefoon komt uit in het zwart en wit.

Meer informatie wordt naar verwachting verwacht in februari.