Nothing Phone 2a: wallpapers en specificaties uitgelekt

Het nieuws over de nieuwe Nothing Phone 2a komt steeds vaker voorbij. Nu kunnen we de wallpapers en de specificaties die uitgelekt zijn, toevoegen aan het rijtje. Wat kunnen we melden over de nieuwe telefoon?

Nothing Phone 2a in het nieuws

We verwachten de nieuwe Nothing Phone 2a rond het Mobile World Congress, in februari 2024. Het nieuwe toestel laat nog eventjes dus op zich wachten, maar wallpapers van de Phone 2a zijn al uitgelekt. Op het internet zien we zeven achtergronden voorbijkomen. Mocht je die willen gebruiken op je eigen toestel, dan zijn ze desgewenst te downloaden via deze link.

We komen de specificaties ook te weten van het goedkopere Nothing-toestel dat in het middensegment uitgebracht zal worden. Er is een 6,7 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2412 x 1084 pixels. De MediaTek Dimensity 7200 chipset zal het geheel draaiende houden. De camera is een 50 megapixel hoofdlens, samen met een 32 megapixel sensor van Sony; vermoedelijk een groothoeklens.

Verwacht wordt dat het toestel ook in Europa uitgebracht wordt. De smartphone zal tevens in het zwart en wit uitgebracht worden, al lijkt het erop dat één van de kleuren op een later moment verschijnt. Eerder doken ook al foto’s op van het nieuwe toestel.