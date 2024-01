Nothing Phone 2 krijgt verbeterde Glyph Interface: dit is er nieuw

Voor de Nothing Phone 2 wordt door de fabrikant begonnen met het uitrollen van een nieuwe update. Deze pakt verschillende zaken aan rondom de Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant.

Verbeterde Glyph Interface voor Phone 2

Er wordt voor de Nothing Phone 2 een nieuwe update uitgerold. Dit gebeurt gefaseerd, maar zeker is wel dat er een reeks nieuwe functies en mogelijkheden naar het toestel komen. Dit maakt deel uit van de Nothing OS 2.5.1a update. De verbeteringen hebben met name betrekking op de Glyph Interface, ofwel de lichtgevende achterkant van de smartphone.

Met name de geluidssynchronisatie moet met de nieuwe update verbeterd worden. Deze moet zich beter aanpassen aan de muziek. De lampjes werden al aangepast aan de muziek, maar dit belooft nu nog beter te zijn, waarbij deze beter meebewegen op de maat van de muziek. Er is ook nog een hotfix uitgebracht, waarbij voorkomen wordt dat het toestel ‘bevriest’ in bepaalde omstandigheden. Enkele gebruikers ondervonden dit probleem.

Wanneer je de update voor je Nothing Phone 2 kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.