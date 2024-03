Nothing Phone 2a aangekondigd: lichtgevende achterkant en lage prijs

Nothing heeft haar nieuwe smartphone aangekondigd voor het middensegment. We maken kennis met de Nothing Phone 2a. Deze telefoon lekte eerder al meermaals uit. Wat heeft het nieuwe toestel te bieden?

Nothing Phone 2a aangekondigd

Daar is hij dan eindelijk, de Nothing Phone 2a. De fabrikant heeft het doek officieel van de telefoon gehaald, waarbij duidelijk wordt dat het gaat om een toestel uit het middensegment. Anders dan de andere twee Nothing-smartphones, zoals de Nothing Phone 2, die zijn uitgebracht, is de Nothing Phone 2a voorzien van een MediaTek-processor, de Dimensity 7200 Pro. Er is 8GB werkgeheugen met 128GB opslagruimte. Voor vijftig euro meer krijg je de variant met 12GB/256GB.

Een ander aspect wat anders is bij deze Nothing Phone, is de plaatsing van de camerasensoren. Deze zitten niet langer meer in de linkerhoek, maar meer gecentreerd aan de achterkant. Hierin zitten twee 50 megapixel lenzen. Er is ook een 32 megapixel front-camera. Kenmerkend aan de achterkant is de Glyph Interface. Verschillende lichtstroken aan de achterkant kunnen oplichten bij nieuwe meldingen en berichten. Ook kunnen deze gesynchroniseerd worden met bijvoorbeeld een ringtone.

De Nothing Phone 2a is uitgerust met een 6,7 inch AMOLED-scherm met een variabele verversingssnelheid tussen de 30-120Hz. We zien verder een 5000 mAh batterij met 45W laden, en volgens Nothing moet na 1000 keer laden nog 90 procent van de oorspronkelijke capaciteit over zijn. De smartphone komt uit in de kleuren zwart, melk en wit. De twee laatste kleuren vind je hieronder.]

Nothing brengt de Nothing Phone 2a uit voor een bedrag van 329 euro, en vanaf volgende week is het toestel verkrijgbaar.. Je krijgt het toestel met Android 14, Nothing OS 2.5 en voor een periode van drie jaar Android-updates. De beveiligingsupdates gaan vier jaar lang door.