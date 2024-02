Nothing Phone 2a: MediaTek bevestigd en nieuwe renders

Nieuwe foto’s zien we van de Nothing Phone 2a. De nieuwe smartphone van het merk wordt binnenkort aangekondigd, en nu zien we nieuwe renders. Daarbij is de bevestiging er dat er een MediaTek chipset in het toestel te vinden zal zijn.

Nothing Phone 2a

Opnieuw is er nieuws over de Nothing Phone 2a. De smartphone dook eerder al op in een nieuwe foto, OnLeaks is er deze keer mee aan de slag gegaan. Waar hij vorige keer nog neppe renders deelde, zou het nu wel het bij het juiste eind moeten zijn. We zien hier ook de transparante achterkant en de camera’s die in het midden van het toestel achterop worden geplaatst. Er zullen verschillende lichtgevende onderdelen aan de achterkant te vinden zijn. Dit is de key-feature van Nothing. Bepaalde elementen kunnen oplichten bij bepaalde acties en meldingen.

Volgens eerdere berichten zou het toestel voor slechts 349 euro over de toonbank gaan. Het merk heeft bevestigd dat er een MediaTek chipset in het toestel te vinden zal zijn. De Nothing Phone 2a krijgt om precies te zijn een Dimensity 7200 Pro chipset. De toevoeging ‘Pro’ heeft betrekking op betere afgestelde zaken zoals bijvoorbeeld het energieverbruik, het modem en de ondersteuning voor de virtuele RAM booster.