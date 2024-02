Nieuwe Nothing Phone 2a gaat over toonbank voor 349 euro

Nothing brengt begin maart haar nieuwe mid-ranger uit. Het is de Nothing Phone 2a, welke in de afgelopen tijd meermaals is uitgelekt. De nieuwste informatie gaat over de prijs van het toestel.

Prijs van nieuwe Nothing Phone 2a

Recente berichten hebben meer details onthuld over de specificaties van de Nothing Phone 2a, die een herontwerp en enkele bescheiden bezuinigingen omvat, zoals het gebruik van een MediaTek-processor. Hoewel eerdere speculaties een prijs van minder dan €400 suggereerden, heeft een recent rapport een specifieke prijs naar voren gebracht.

Volgens informatie van Dealabs zal de Nothing Phone 2a in Europa verkrijgbaar zijn vanaf €349. Dit prijskaartje plaatst het apparaat aanzienlijk onder de oorspronkelijke Nothing Phone, die momenteel verkrijgbaar is voor €649. Deze prijzen zijn gebaseerd op het aanbod in Frankrijk, met de belangrijkste varianten van respectievelijk 8 GB/128 GB voor €349 en 12 GB/256 GB voor €399. Beide varianten zullen beschikbaar zijn in het zwart en wit.

Hoewel de Nothing Phone 2a de originele Nothing Phone qua prijs overtreft, biedt het nog steeds aantrekkelijke specificaties voor gebruikers die op zoek zijn naar een betaalbare smartphone-optie. Met de officiële lancering op komst, zullen consumenten binnenkort de kans krijgen om het toestel te ervaren en te beoordelen of het aan hun verwachtingen voldoet.