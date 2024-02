Nothing Phone 2a duikt op in persfoto’s: zwart en wit

De nieuwe Nothing Phone 2a duikt opnieuw op. Deze keer zien we overduidelijke persfoto’s van het nieuwe mid-range toestel. Daarbij lijkt de fabrikant wederom gekozen te hebben voor een transparante achterkant met de Glyph Interface die op kan lichten.

Nothing Phone 2a in persfoto’s

Persfoto’s zijn verschenen van de nieuwe Nothing Phone 2a. De nieuwe smartphone zal begin maart aangekondigd worden, en eerdere berichten spraken over een adviesprijs van 349 euro. De telefoon is al meermaals uitgelekt, en nu komen we berichten tegen op het Nothing forum. Een gebruiker genaamd Greg2024, spreekt in zijn bericht erover dat ‘een vriend ze heeft gestuurd’. We krijgen nu een goed beeld van de nieuwe smartphone.

De Nothing Phone 2a zoals we hier zien, komt overeen met de foto’s die we eerder zagen van het toestel. De camera verplaatst zich van de linkerhoek naar het middengedeelte van de achterkant. Er zullen twee camera’s zijn. Daaromheen zitten lichtgevende balken, die deel uitmaken van de Glyph Interface. Deze lichten op wanneer er een telefoontje binnenkomt of bij nieuwe meldingen. Bekend is dat er in het toestel een chipset van MediaTek te vinden zal zijn.