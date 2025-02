NPO Start: voortaan gratis in Full-HD terugkijken

Wilde je via NPO Start een programma terugkijken in hoge resolutie, dan moest je daarvoor abonnee zijn. Nu kan iedereen gratis NPO content in Full-HD kijken.

NPO Start in Full-HD

Streamingdiensten zijn er in verschillende soorten en maten. Programma’s van de NPO kun je terugkijken via NPO Start. Een fijne verandering is daar nu doorgevoerd, zo melden de collega’s van Tweakers. Waar eerder de beeldkwaliteit voor niet betalende gebruikers uitkwam op maximaal 576p, is dat nu eindelijk flink opgeschroefd. Programma’s kun je nu, gratis, bekijken in 1080p Full-HD.

Bron foto: NPO / Google Play Store

Tot voor kort moest je betalen als je programma’s in Full-HD wilde kijken. Dat kwam uit op een bedrag van 2,95 euro per maand, middels NPO Plus. Volgens de bron is de wijziging in stilte doorgevoerd op 29 januari.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om live tv via NPO Start in Full-HD te kijken, maar dit zou in de toekomst wel mogelijk moeten zijn. Wanneer dit gaat gebeuren, is onbekend.