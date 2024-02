NS Reisplanner klaargestoomd voor carnaval

De NS zet weer alle hens aan dek voor de komende carnavalperiode. Daarbij heeft het spoorbedrijf ook gekozen voor een update voor de reisplanner, welke je onder andere via de NS app kunt raadplegen. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op de carnavalsnaam van je favoriete stad.

NS reisplanner met carnaval

Met carnaval in aantocht, is de Nederlandse Spoorwegen druk bezig om alles in goede banen te leiden. Hiervoor zet het tussen verschillende steden langere en meer treinen in. Niet alleen op dat vlak worden alle zeilen bijgezet, ook de NS Reisplanner app is voorzien van een update. We schreven gisteren al dat je veel geld kunt besparen door van tevoren je treinticket te kopen via de app, dankzij de NS PrijsTijd deals, nu is er nieuws over iets anders.

Via de NS Reisplanner app kun je nu namelijk zoeken op de carnavalsnaam van je plaats. Hierbij gaat het in totaal om 101 plaatsen die je kunt opzoeken op de carnavalsnaam. Niet alleen voor plaatsen onder de grote rivieren, maar ook voor erboven. Je kunt dus gemakkelijk je reis plannen naar Oeteldonk, Kruikenstad, Kielegat en Tullepetaonestad, maar ook naar de Noord-Hollandse plaatsen Waaienburg en Boemeldam.