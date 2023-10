OnePlus geeft bevestiging: 19 oktober aankondiging

OnePlus heeft de bevestiging gegeven dat we volgende week een nieuwe aankondiging kunnen verwachten. De smartphonefabrikant zal dan haar eerste vouwbare smartphone presenteren.

OnePlus Open op 19 oktober

De nieuwe OnePlus Open is al meermaals in het nieuws gekomen. Van de week nog, toen we een beter beeld kregen van de smartphone door uitgelekte foto’s. Onder andere de grote cameramodule viel direct op.

Nu heeft de fabrikant de bevestiging gegeven dat op 19 oktober een nieuwe aankondiging plaatsvindt van OnePlus. Het merk zal hier de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf, de OnePlus Open officieel aankondigen. De fabrikant heeft de stad Mumbai uitgekozen waar de onthulling plaatsvindt.

OnePlus zegt over de nieuwe ‘Open’ het volgende;

“De OnePlus Open is anders dan alle andere opvouwbare smartphones en belooft de huidige markt uit te dagen. ‘Open’ weerspiegelt niet alleen de nieuwe opvouwbare vormfactor, maar ook de open houding van OnePlus voor nieuwe mogelijkheden. Met de slogan ‘Open for Everything’ omarmt OnePlus alle mogelijkheden en blijft het een open mindset houden met betrekking tot evoluerende vormfactoren van smartphones.”